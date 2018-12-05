США и Европа хотят ужесточить санкции против РФ из-за украинских моряков - Волкер

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты Америки и Европа могут серьезно ужесточить существующие санкции или же ввести ряд новых ограничительных мер против России после захвата украинских моряков и кораблей около Керченского пролива, пишет "Голос Америки".

"Некоторые наши европейские союзники говорили о новых санкциях или усилении существующих санкций. Я думаю, что это достойная идея, мы ее рассмотрим", - отметил Волкер.

Спецпредставитель также добавил, что Россия обязана освободить моряков и вернуть Украине корабли и отметил, что Москва могла бы сделать это в качестве жеста доброй воли перед праздниками.

"Их безосновательно атаковали в открытых водах, арестовали. Россияне обязаны прибегнуть к деэскалации ситуации и вернуть их", - заявил дипломат.

Кроме этого, спецпредставитель США подчеркнул, что сохранение внимания на судьбах украинских моряков должно способствовать их освобождению.

Ранее стало известно, что страны НАТО готовят коллективный ответ на агрессию России против украинских моряков в Керченском проливе 25 ноября. Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео после завершения министерской встречи НАТО в Брюсселе.

Как сообщалось, в ЕСПЧ вынесли решение, которым обязали Россию оказать пленным украинским морякам медицинскую помощь.

Подконтрольные России "суды" Симферополя и Керчи на два месяца арестовали 24 пленных украинца по обвинению в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения".

Украина уже указала на неправомерность суда над украинскими военными, поскольку они являются военнопленными. МИД Украины направил ноту протеста российской стороне. По материалам: Голос Америки (русская служба), Зеркало недели. Украина