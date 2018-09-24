США и Китай ввели новые ввозные пошлины на товары друг друга

Новые 10-процентыне тарифы на импортируемые из Китая товары на сумму в $200 млрд вступили в силу в США с ноля часов по местному времени.

Одноименно новые тарифы на американские товары на сумму $60 млрд начали действовать в Китае.

Ранее стороны взаимно ввели тарифы на продукцию стоимостью $50 млрд.

В ночь на вторник минувшей недели США сообщили о введении 10-процентных пошлин на китайские товары на сумму в $200 млрд в год с 24 сентября и предупредили, что тариф вырастет до 25% с 1 января 2019 года, если Пекин не пойдет на уступки.

В сообщении китайского Минфина отмечается, что пошлины в размере 5-10% будут введены для 5,2 тыс. наименований американских товаров.

Пошлиной в размере 10%, в частности, будет обложен американский сжиженный природный газ (СПГ).

В случае дальнейшего повышения тарифов Вашингтоном, Китай будет отвечать соответственно, говорится в заявлении Минфина.

Китай надеется, что США прекратит торговый конфликт и приступит к искреннему и прагматичному диалогу с КНР, в котором стороны будут относиться друг к другу с уважением, процитировало агентство Bloomberg заявление Минфина.

Президент США Дональд Трамп предупредил КНР, что в случае зеркальных мер со стороны Китая пошлины могут быть дополнительно распространены на товары на сумму в $267 млрд. Таким образом, с учетом уже действующих мер на $50 млрд пошлинами будет обложен практически весь объем китайского импорта в США, который превышает $500 млрд в год.

Вместе с тем Китай импортирует из США товары и услуги менее чем на $190 млрд в год.

По сообщениям американских СМИ, в сложившихся условиях Китай может отказаться от переговоров по торговым разногласиям, с инициативой проведения которых выступил Вашингтон.