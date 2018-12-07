США обеспокоены агрессивной атакой РФ на украинские суда в Керченском проливе

Вашингтон глубоко обеспокоен атакой на украинские суда со стороны России в международных водах 25 ноября, заявила помощник заместителя секретаря по обороне США Лаура Купер.

"Недавно мы стали свидетелями незаконной и необоснованной агрессии России по отношению к Украине при прохождении водного транспорта через Керченский пролив", - говорится в заявлении Л.Купер, распространенном посольством США в Азербайджане по итогам ее визита в страну.

"США глубоко обеспокоены атакой на возвращающиеся домой украинские суда в международных водах, что является нарушением международного права", - подчеркнула Л.Купер. По материалам Интерфакс-Україна