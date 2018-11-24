США помнят о жертвах Голодомора - посольство

Соединенные Штаты Америки помнят о миллионах невинных жертв Голодомора в Украине и в дальнейшем будут поддерживать государственный суверенитет, территориальную целостность Украинского государства.

Об этом сообщается на странице посольства США в Украине в Twitter.

"В этом месяце мы вместе с украинцами отмечаем 85-ые годовщины Голодомора. Мы помним миллионы невинных жертв Голодомора и заверяем в нашей поддержке государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также права украинского народа определять свое направление", - отметили в посольстве.

Как сообщалось, в субботу, 24 ноября, в Украине отмечается День памяти жертв голодоморов.

День памяти жертв голодоморов отмечается ежегодно в четвертую субботу ноября на основании президентских указов 1998 и 2007 годов. В ХХ столетии украинцы пережили три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 лет. Впрочем, самым масштабным был Голодомор 1932-1933 годов - геноцид украинского народа, осуществляемый тоталитарным коммунистическим режимом СССР. По материалам Укринформ.