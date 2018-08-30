США призвали Россию прекратить нарушения в Азовском море

Госдепартамент Соединенных Штатов раскритиковал действия России в отношении украинских судов в Азовском море и Керченском проливе и обвинил Кремль в нарушении международного права.

Об этом заявила пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Хизер Науерт, сообщает Укринформ.

"Соединенные Штаты осуждают вмешательство России в международное судоходство, которое она осуществляет в Азовском море и Керченском проливе. Россия задержала сотни коммерческих судов с апреля, а в течение последних недель по меньшей мере 16 украинских судов, которые пытаются попасть в украинские порты", - отметила представитель Госдепа. Читайте также: Договор с РФ по Азовскому морю: пока неопределенность

В США уверены: действия Кремля по прекращению морского транзита являютя еще одним примером кампании по дестабилизации Украины и того, как РФ игнорирует международные нормы.

"Соединенные Штаты поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах міжнарожно признанных границ, включая её территориальные воды. Мы призываем Россию прекратить притеснения международных коммерческих перевозок в Азовском море и Керченском проливе", - добавила Науерт.