США создадут новую ядерную боеголовку для сдерживания России

Администрация президента США Дональда Трампа планирует ослабить ограничения на использование ядерного оружия и разработать новую ядерную боеголовку малой мощности для сдерживания России от применения тактических боеголовок в конфликте в Восточной Европе, сообщил экс-старший директор Совета национальной безопасности США по контролю над вооружениями и нераспространению ядерного оружия Джон Вулфстал.

"Мы тратим $5 млрд на каждую подводную лодку для того, чтобы сделать ее невидимой. Мы устанавливаем много боеголовок на каждую субмарину, теперь же они хотят сделать одну ракету и поставить на нее одну небольшую боеголовку", - цитирует заявление Д.Вулфстала американская газета The Guardian.

По словам спецсоветника экс-президента США Барака Обамы, новый обзор ядерной политики, подготовленный Пентагоном, предусматривает использование модифицированных баллистических ракет подводного пуска Trident с подобными боеголовками, что позволит ослабить ограничения на использование ядерного оружия.

В информации отмечается, что создание такой боеголовки направлено на сдерживание России от применения тактических боеголовок в конфликте в Восточной Европе.

По данным издания, сторонники контроля за вооружениями выразили тревогу по поводу нового предложения о создании более "пригодного для использования" ядерного оружия меньшего размера, отметив, что это "увеличит риск использования ядерного оружия и облегчит другим странам оправдание чрезмерной роли ядерного оружия в их политике".