США введут санкции против фигурантов "кремлевского доклада"

В Министерстве финансов США предоставили дополнительную информацию о списке российских олигархов и сообщили, что против них планируются дальнейшие санкции. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на министра финансов Стивена Мнучина и главу отдела по связям с общественностью ведомства Тони Саега. Часть доклада, обнародованного в понедельник, была получена из открытых материалов, включая веб-сайты, государственные документы, записи и новости, тогда как раздел доклада, который был представлен Конгрессу, по словам Саега, содержал информацию с закрытых источников. "Минфин дал понять, что мы сосредоточены на противодействии дестабилизирующей деятельности России", - сказал Саег. Он добавил, что ведомство сделало приложение засекреченным для предотвращения разглашения конфиденциальной информации и избежания возможного вывода активов указанными в докладе физическими и юридическими лицами. Представители Демократической партии в Конгрессе выразили сомнения, что список олигархов содержит обновленную информацию. Напомним, ранее сообщалось, что список российских олигархов из незасекреченной части "кремлевского доклада", обнародованного США 30 января, составлен на основе рейтинга 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes.

