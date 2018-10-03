США прекращают действие договора о дружбе с Ираном от 1955 года. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции,

"Я объявляю, что США выходят из договора о дружбе с Ираном от 1955 года", - сказал Помпео.

Соглашение 1955 года закрепляло правовой принцип наибольшего благоприятствования в отношении физических и юридических лиц с обеих сторон, а также было направлено на укрепление торговых связей между двумя странами. В Тегеране настаивают, что санкции, восстановленные Соединенными Штатами, нарушают этот правовой принцип.

Помпео также выразил сожаление в связи с тем, что международный суд ООН не признал того, что не имел полномочий рассматривать иранский иск. При этом госсекретарь США заявил, что, на его взгляд, постановление суда, не удовлетворившего большинство требований иранской стороны, стало "поражением для Тегерана".

Напомним, суд ООН обязал США отменить некоторые санкции против Ирана.

Добавим, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что санкции Соединенных Штатов Америки против Ирана оказались эффективнее, чем ожидалось.