Столкновения в секторе Газа: погибло 58 человек

Число жертв среди палестинцев в результате столкновений с израильскими военными на границе Израиля и сектора Газа достигло 58 человек. Об этом информирует министерство здравоохранения Палестины, передает Reuters. Более 2700 человек получили ранения в результате обстрелов либо слезоточивого газа или другого оружия. Отмечается, что власть Турции назвала ситуацию у сектора Газа "массовым убийством". Как сообщает Deutsche Welle, Турция отозвала своих послов из Вашингтона и Тель-Авива для консультации в Анкару. Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Великобританию назвал "геноцидом" действия Израиля по отношению к палестинцам. "То, что делает Израиль, - это геноцид. Неважно, с какой стороны это исходит - от США или Израиля", - заявил Эрдоган. Сообщается, что президент Турции объявил об экстренном созыве заседания Организации исламского сотрудничества (ОИС) из-за событий в секторе Газа.

