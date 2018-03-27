Суд в Германии оставил Пучдемона под стражей

Немецкий суд в городе Ноймюнстер продлил срок содержания под стражей бывшего главы правительства Каталонии (Испания) Карлеса Пучдемона. Об этом сообщает AFP. "Пучдемон останется под стражей, пока не будет принято решение о процедуре выдачи", - заявили в суде на следующий день после ареста политика. Задержание бывшего каталонского лидера в Германии состоялось 25 марта 2018 года, наступило через пять месяцев после того, как он покинул территорию Испании во избежание ареста. Испанское правительство обвинило Пучдемона в мятеже после проведения референдума за независимость автономного региона Каталонии. Напомним, ранее в Германии заявили, что решение о выдаче бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, задержанного в воскресенье у границы с Данией, теперь находится в руках суда федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии). В частности, генпрокуратура, которая рассматривает дело Пучдемона, получила от Испании ордер на арест политика. Дело Пучдемона рассматривается в соответствии с немецкими законами и положениями о европейском ордере на арест.

