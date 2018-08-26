Sunday Times: Абрамович обратился к инвестбанку Raine Group по поводу продажи "Челси"

Российский бизнесмен Роман Абрамович обратился к инвестиционному банку Raine Group по поводу продажи футбольного клуба "Челси". Об этом пишет британская газета Sunday Times в воскресенье, 26 августа.

При этом источник в футбольном клубе заявил изданию, что "Челси" не продается и владелец "не думает об этом". А представитель Абрамовича отказался комментировать Sunday Times эту информацию и назвал ее "рыночными спекуляциями".

В начале июня Daily Mail сообщала о том, что британский миллиардер Джим Рэтклифф предложил Роману Абрамовичу купить "Челси" за 2 миллиарда фунтов (2,22 миллиарда евро). По данным газеты, российский бизнесмен отверг это предложение.

В мае издание The Bell сообщало о том, что Роман Абрамович уже месяц не может приехать в Лондон из-за того, что власти не продлили ему визу. Ранее в МИД Великобритании объявили о масштабных проверках в рядах живущих в Лондоне российских бизнесменов. Также сообщалось, что власти Великобритании обязали Абрамовича объяснить происхождение его состояния.

В июне ряд СМИ сообщили о том, что Роман Абрамович стал гражданином Израиля, этот статус позволяет ему до полугода находится в Великобритании без визы.

Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году за 140 миллионов фунтов (около 155 миллионов евро по текущему курсу). С тех пор клуб 5 раз становился чемпионом премьер-лиги Великобритании, 5 раз выигрывал кубок Англии и по одному разу - Лигу чемпионов и Лигу Европы УЕФА.