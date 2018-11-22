Таиланд ввел безвиз для украинцев

Таиланд ввел безвизовый режим для граждан Украины, посещающих страну с туристической целью, сроком до 30 суток.

Об этом в четверг сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

"Приветствую введение Правительством Таиланда безвизового режима для Украины! Отныне украинские граждане смогут путешествовать в эту страну без траты времени на визовые формальности с туристической целью сроком до 30 суток", - отметил президент.

Ранее 15 ноября правительство Таиланда отменило консульский сбор по прибытии для граждан Украины, который составлял 60 долларов. По материалам Хвиля