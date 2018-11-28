Трамп может отменить встречу с Путиным из-за агрессии РФ в Азовском море

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что может отменить встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине из-за агрессии РФ против украинских кораблей в Керченском проливе.

Об этом сообщает The Washington Post.

По словам Трампа, он ждет от своей команды по национальной безопасности "полного отчета" в связи с инцидентом с нападением и захватом украинских моряков в Азовском море, который будет иметь "решающее значение".

"Отчет будет иметь решающее значение. Может быть, у меня не состоится встречи с Путиным. Мне не нравится эта агрессия. Я не хочу этой агрессии вообще", - сказал президент США.

Отметим, российские корабли пошли на открытую агрессию в Азовском море и таранили украинские суда. Об этом сообщило командование Военно-морских сил Украины.

Инцидент случился утром 25 ноября, когда два украинских артиллерийских катера и буксир осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. На пути им встали пограничные катера РФ. Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира "Яны Капу".

Также Россия заблокировала Керченский пролив своим танкером и не пускает украинские суда.

В 19:00 украинские корабли начали движение на выход из Керченского пролива, а российские начали их преследовать.

Около 20:30 российские военные открыли огонь на поражение по украинским катерам.

Около 21:00 украинские корабли были захвачены российским спецназом.

26 ноября вечером ВРУ приняла закон о введении в действие Указа Президента о военном положении в 10 областях Украины с 28 ноября 2018 года. По материалам ГолосUA