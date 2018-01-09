Трамп намерен баллотироваться в президенты в 2020 году

Нынешний президент США Дональд Трамп собирается вновь выставить свою кандидатуру на пост главы государства в 2020 году, сообщил журналистам на брифинге заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

"Он, бесспорно, вновь собирается бороться за пост президента на следующих выборах", – подчеркнул Х.Гидли.

По его словам, соперникам нынешнего президента США придется столкнуться с "рекордными достижениями Трампа, которых он сумел достичь в рекордные сроки", набрав 290 голосов выборщиков при необходимых 270. При этом, его соперница от Демократической партии Хиллари Клинтон получила лишь 218 голосов.

Среди успехов президента США Х.Гидли выделил экономическую сферу, в частности, "создание новых рабочих мест в США, историческое сокращение налогов и налоговую реформу, увеличение заработной платы", а также "абсолютное уничтожение" в Ираке и Сирии боевиков "Исламского государства".

Также заместитель пресс-секретаря Белого дома прокомментировал возможное участие в президентский выборах в 2020 году и американской телеведущей Опры Уинфри.

"Мы приветствуем всех желающих принять участие в выборах", – отметил он.