Трамп назначит новым постпредом США в ООН Хизер Нойерт

Президент США Дональд Трамп хочет назначить пресс-секретаря Госдепа США Хизер Нойерт постоянным представителем страны в ООН вместо Никки Хейли

Об этом сообщает Bloomberg.

"48-летняя Нойерт - необычный выбор для должности в ООН, поскольку она имеет мало опыта работы в правительстве и во внешней политике. Ранее она работала корреспондентом Fox News", - говорится в сообщении.

Нойерт получила сильную поддержку государственного секретаря США Майка Помпео. Как отмечает издание, она тесно связана с дочерью американского президента Иванкой Трамп и ее мужем Джаредом Кушнером.

"Если Нойерт будет одобрена Сенатом, ей придется работать с широким повесткой дня в ООН, возглавляемой необходимостью поддержки международных санкций в отношении Северной Кореи", - написало издание.

Она также "возьмет на себя усилия администрации Трампа, направленные на защиту Израиля в ООН и противодействие тому, что Хейли назвала предвзятыми организациями в отношении еврейского государства".

Напомним, 9 октября Трамп принял отставку посла Соединенных Штатов в ООН Никки Хейли