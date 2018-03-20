Трамп отказался поздравлять Путина с победой на выборах

Вашингтон воздержался от поздравлений в адрес Владимира Путина и Дональд Трамп не позвонит поприветствовать победу российского лидера переизбранного в качестве президента России. Об этом рассказал представитель Белого дома Хоган Джидли на борту президентского самолета, сообщает издание Reuters. В частности, в материале издания отмечается, что результаты голосования в России не стали для Белого дома сюрпризом, и Дональд Трамп не будет приветствовать победу российского лидера. "Мы не удивлены результатом", - отметил чиновник, комментируя результаты выборов. Кроме того, представитель Белого дома сообщил журналистам, что США все-таки продолжат сотрудничать с Россией в тех сферах, где это возможно. "Мы будем работать над тем, чтобы развивать отношения с Россией и заставлять платить, когда Россия угрожает нашим интересам, но мы также будем искать то, где можно работать вместе, когда это служит нашим интересам", - сказал Джидли. Напомним, как сообщалось ранее, юристы американского президента Дональда Трампа передали спецпрокурору США Роберту Мюллеру документы, связанные с расследованием вмешательства России в выборы президента США в 2016 году.

