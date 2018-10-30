Трамп отменит гражданство США по рождению

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует отменить порядок, при котором Штаты автоматически предоставляют гражданство детям нелегалов или неграждан, рожденным на территории страны. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью Трампа изданию Axios.

Глава США подчеркнул, что его администрация работает над подготовкой соответствующего указа.

"Мы единственная страна в мире, в которую человек может приехать, родить ребенка, и этот ребенок будет иметь гражданство США со всеми его привилегиями. Это просто смешно и это должно закончиться", - заявил американский лидер.

Трамп добавил, что, по словам его советников, для отмены автоматического предоставления гражданства рожденным на территории Америки детям не нужно вносить никаких поправок в конституцию.

"Мне всегда говорили, что для этого нужна конституционная поправка. Угадайте, что? Она не нужна", - сказал он и добавил, что достаточно лишь президентского указа.

Подчеркнем, что 14-я поправка к Конституции США гласит: "Все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и подчиненные юрисдикции оных, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают".

Вместе с тем издание приводит оценки представителей правого политического спектра, в том числе юристов, которые считают, что 14-я поправка касается детей, рожденных от граждан США и не распространяется на детей неграждан или незаконных мигрантов. Ученый-конституционалист Джон Истман рассказал изданию, что эта статья американской конституции неправильно применялась несколько десятков лет. По его словам, "подчинение юрисдикции США" распространяется только на держателей грин-карт и граждан. Ученый пояснил, что до 1960-х годов эта статья никогда не применялась в отношении детей неграждан или людей без документов.

Однако другие собеседники издания отмечают, что судьба указа Трампа, если он выйдет в максимально жестком варианте, наверняка будет решаться в судах.

Напомним, ранее Трамп заявил, что Штаты больше не будут тратить миллиарды долларов на незаконную миграцию. Глава США подчеркнул, что демократы должны дать свои голоса для ужесточения миграционных законов, иначе республиканцы будут вынуждены "играть намного жестче". По материалам РБК-Украина.