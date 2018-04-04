Трамп передумал выводить войска США из Сирии

Президент США Дональд Трамп согласился на заседании Совета национальной безопасности не выводить американские войска из Сирии, передает Reuters. На заседании Совета национальной безопасности Трамп дал понять, что он не хочет оставаться в Сирии на длительный период. Президент США намерен вывести войска в течении года. Согласно информации издания, Трамп не одобрил график вывода войск. Однако он хочет, чтобы Организация Объединенных Наций и другие страны активизировали и помогли обеспечить стабильность в Сирии. "Мы не собираемся немедленно уходить, но и президент не хочет возвращать долгосрочные обязательства", - сказал чиновник совета Нацбезопасности. Напомним, ранее сообщалось, что Трамп подтвердил свое намерение вывести американские войска из Сирии и отправить их на южную границу с Мексикой. "Наша главная миссия в отношении Сирии - избавиться от ИГИЛ. Мы почти выполнили эту задачу, и мы будем принимать решения очень быстро и в координации с другими союзниками относительно того, что мы будем делать", - сказал Трамп. Кроме того, двое должностных лиц подтвердили ранее распространенную СМИ информацию, что Трамп приказал Государственному департаменту заморозить более 200 миллионов долларов финансирования восстановительных работ в освобожденных от боевиков "Исламского государства" районах Сирии. В то же время в Пентагоне полагают, что борьба против ИГИЛ в Сирии еще не завершена.

