Трамп підписав бюджет: $250 млн піде на війському допомогу Україні

Президент США Дональд Трамп підписав раніше схвалений Сенатом і Палатою представників закон про бюджет США на 2019 рік на потреби національної оборони.

Про це повідомило посольство України в США. Документом передбачено виділення Міністерству оборони США 250 млн доларів для надання допомоги Україні в сфері безпеки, в тому числі у вигляді летальних оборонних озброєнь.

Загальний обсяг оборонного бюджету на 2019 фінансовий рік (починається в США з 1 жовтня) становить $716 млрд.

В першу чергу новий бюджет спрямований на збільшення кількості військовослужбовців, вона зросте приблизно на 16 тис.

Крім того, на 2,6% буде збільшено їх грошове забезпечення. Документ також передбачає продовження ряду заходів, спрямованих на протидію Росії у військовій сфері.