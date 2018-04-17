Трамп продолжит занимать жесткую позицию по отношению к России

Президент США Дональд Трамп намерен продолжить занимать жесткую позицию по отношению к России, но в то же время он хотел бы и хороших отношений с Москвой, заявила журналистам официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, чьи слова приводит Белый дом.

"Президент четко заявляет, что он намерен занимать жесткую позицию в отношении России. Но, в то же время, ему хотелось бы хороших отношений с ними (Россия ). Это будет определяться тем, как решит Россия, хочет ли она быть лучшим участником этого процесса или нет", - говорится в заявлении С.Сандерс, распространенном Белым домом в понедельник.

По ее словам, "до сих пор этого не наблюдается, поэтому президент продолжит занимать жесткую позицию" по отношению к Москве.

"По этой причине мы продолжим оценивать (дополнительный ) пакет санкций", - отметила С.Сандерс.

Журналисты попросили С.Сандерс прокомментировать сообщения в СМИ о том, что Д.Трамп был в гневе после того, как западные страны объявили о числе российских дипломатов, высылаемых после инцидента с отравлением в британском Солсбери.

Она уклонилась от ответа на этот вопрос, заметив лишь, что "президент сам отдал это распоряжение (о высылке российских дипломатов из США".

Ранее газета The Washington Post написала, что Д.Трамп разозлился из-за малого числа российских дипломатов, высланных странами ЕС. В марте помощники Д.Трампа рассказали ему, что европейские союзники США вышлют то же количество российских дипломатов, что и сами США.

Как пишет газета, президент, вероятно, счел, что большинство отдельных стран Европы вышлет столько же дипломатов, сколько и США - и на следующий день, когда стало известно, что Германия и Франция высылают по четыре российских дипломата, а США - 60, был разъярен.

Сотрудники Д.Трампа пытались уверить президента, что в целом число дипломатов, высылаемых странами ЕС, приблизительно равняется числу дипломатов, покидающих США.

"Меня не волнует общее число!" - приводит слова Д.Трампа источник издания.