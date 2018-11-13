Трамп раскритиковал Макрона создать европейскую армию

Президент США Дональд Трамп раскритиковал предложение Эмманюэля Марона о создании европейской армии.

Об этом он написал в своем микроблоге Twitter

При этом Трамп напомнил европейским странам о необходимости вносить свою долю в НАТО.

"Эмманюэль Макрон предложил создать европейскую армию, чтобы защитить себя от США, Китая и России. Но первую и вторую мировые войны начала Германия. Как это сработало для Франции? Они учили немецкий в Париже, пока не пришли США", - написал он.

Напомним, 6 ноября Макрон заявил, что Европе для обороны необходима единая армия, которая бы не зависела от США. По его мнению, необходимость в создании европейской армии появилась после заявления Трампа о планах выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности РСМД.

Ранее президент Франции предполагал, что общеевропейская армия должна появиться к 2020 году. По материалам LB.ua