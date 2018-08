Трамп сократит расходы на Анкару и не станет платить за освобождение пастора Эндрю Брансона

США не станет платить Турции за освобождение пастора Эндрю Брансона, который удерживается в стране, заявил президент Дональд Трамп и отметил, что Вашингтон сократит расходы на Анкару. Пастора власти Турции подозревают в терроризме - ему грозит до 15 лет тюрьмы. Брансон стал причиной дипломатического и экономического напряжения между двумя странами.

"Турция много лет использует Соединенные Штаты. Сейчас они держат нашего замечательного христианского пастора, которого я должен теперь представить нашей стран как заложника и великого патриота. Мы ничего не будем платить за освобождение невинного человека, но мы сокращаем расходы на Турцию", - написал Трамп в Twitter.

Turkey has taken advantage of the United States for many years. They are now holding our wonderful Christian Pastor, who I must now ask to represent our Country as a great patriot hostage. We will pay nothing for the release of an innocent man, but we are cutting back on Turkey!

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 16, 2018

15 августа Турция в два раза увеличила пошлины на импорт из США. Под ответные действия Анкары попали легковые автомобили, алкоголь и табак. Вице- президент Фуат Октай назвал действия США "атакой на турецкую экономику". Накануне президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о бойкоте iPhone и другой электроники из США.