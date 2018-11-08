Трамп уволил главу Минюста и генерального прокурора

Глава Минюста США и генеральный прокурор Джефф Сешнс уходит в отставку. Об этом сообщает Reuters.

"Бывший сторонник Трампа Сешнс уточнил в письме, что покидает пост по просьбе президента", - говорится в сообщении.

Эксперты ожидали, что Сешнс уйдет в отставку вскоре после промежуточных выборов, в ходе которых республиканцы удержали контроль над Сенатом, но утратили большинство в Палате представителей. Трамп неоднократно подвергал генпрокурора критике за то, что тот самоустранился от участия в расследовании российского вмешательства в выборы 2016 года.

Президент поблагодарил Джеффа Сешнса за службу и сообщил, что временно исполнять обязанности генпрокурора будет глава аппарата министерства юстиции Мэтью Уитакер. По словам президента, о кандидатуре на должность генпрокурора будет объявлено позднее.

Претендент должен пройти процедуру утверждения в Сенате США. По материалам 112.ua