Трамп виступив на захист колишнього голови своєї політичної кампанії Пола Манафорта

Під час спілкування з журналістами біля Білого дому Трамп сказав, що Манафорт працював на його кампанію лише короткий термін і назвав суд "дуже сумним днем для країни", повідомляє Голос Америки.

Він - дуже хороша людина і дуже сумно те, що вони зробили Полу Манафорту", - заявив Трамп.

Зараз справа Манафорта перебуває на розгляді журі присяжних. Вони окремо повинні розглянути і одноголосно проголосувати по 18 пунктах звинувачення в ухиленні від податків, банківському шахрайстві та приховуванні іноземних рахунків. Після цього присяжні оголосять своє рішення під час відкритого судового засідання.

На Манафорта також очікує наступний судовий процес, який відбудеться у Вашингтоні, округ Колумбія.

У фокусі справи, за якою його почали судити, - робота Манафорта на українських політиків з 2005-го по 2014 рік. Тоді він консультував "Партію регіонів" і Віктора Януковича, а також співпрацював з українськими олігархами - Ринатом Ахметовим, Сергієм Льовочкіним та іншими.

Спецпрокурор США Мюллер заявив, щоо Манафорт заробив понад 60 млн доларів в Україні.

Манафорта звинувачують в тому, що він отримав понад 12 млн доларів від Партії регіонів з 2007 по 2009 рік. Спецпрокурор США Мюллер оприлюднив список з 500 речових доказів у справі Манафорта.

Екс-політтехнологу Манафорту загрожує 305 років в'язниці.