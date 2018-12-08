Трамп заявил об отставке главы аппарата Белого дома - СМИ

Глава администрации Белого дома Джон Келли уйдет отставку в конце 2018 года. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, направляясь в Филадельфию на матч по американскому футболу между командами армии и флота США, передает CNN.

Джон Келли занимает данный пост с 31 июля 2017 года.

Причины его ухода не названы.

Как пишет Би-Би-Си, слухи об уходе Келли распространялись на протяжении нескольких дней. Поступали сообщения о напряженности в их с президентом отношениях и они якобы не разговаривали. Трамп, в свою очередь, назвал его "классным парнем" и выразил слова благодарности за проделанную работу.

Отмечается, что в общей сложности 28 человек подали в отставку или были уволены из Белого дома с начала каденции Трампа.

Вчера, 7 декабря, СМИ сообщили, что представители специального прокурора Роберта Мюллера, которая расследует вмешательство России в выборы президента США, допросили главу аппарата Белого дома Джона Келли. Допрос связан с периодом работы Келли вне Белого дома - до июля 2017 года, когда он был министром нацбезопасности США. По материалам ЛІГАБізнесІнформ