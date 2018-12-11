Турция начала строительство военной базы на Черном море

Турция начала строительство военно-морской базы на побережье Черного моря. Об этом сообщает местное издание Milliyet.

База ВМС появится в районе населенного пункта Сюрмене в провинции Трабзон, примерно в 150 км от границы с Грузией.

Издание отмечает, что проект приобрел особую актуальность после захвата Россией кораблей ВМС Украины в Керченском проливе и с открытием газопровода "Турецкий поток".

Планы создания базы на Черном море у Турции были еще со времен холодной войны. Разработка проекта началась в июле 2017 года.

В Турции рассчитывают, что корабли займутся патрулированием восточной части Черного моря, а строительство самой базы даст импульс к развитию всей северо-восточной Турции.

Объект станет девятой базой турецких ВМС. Там будут нести службу 400 военных и 200 гражданских специалистов.

25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера южнее Керченского пролива. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипажи взяли в плен. Моряков увезли в Москву: 21 военного - в СИЗО Лефортово, троих раненых - в медчасть изолятора "Матросская тишина". В 10 областях Украины введено военное положение. По материалам ЛІГАБізнесІнформ