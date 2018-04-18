Туск вновь обвинил РФ в причастности к отравлению Скрипалей и поддержке Асада

Председатель Европейского совета Дональд Туск, докладывая в Европарламенте об итогах мартовского саммита ЕС, в очередной раз озвучил версию о причастности России к инциденту с отравлением бывшего сотрудника ГРУ ГШ ВС РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери (Великобритания)

"Европейский совет согласился с оценкой правительства Великобритании, что весьма вероятно, что Российская Федерация несет ответственность за атаку с применением нервнопаралитического вещества в Солсбери. Мы выразили полную солидарность с Соединенным Королевством, осудив это нападение, и в ответ многие лидеры решили выслать российских дипломатов. Посол ЕС в Москве был отозван для консультаций", - напомнил Д.Туск в среду в Страсбурге.

"Говоря о России, я должен упомянуть о воздушных ударах, нанесенных Францией, Соединенным Королевством и Соединенными Штатами в минувшие выходные по сирийским объектам химического оружия. Использование химического оружия недопустимо в любой точке мира. И оно не может оставаться без последствий", - сказал глава Евросовета.

По его словам, "воздушные удары были необходимы и соразмерны для сдерживания дальнейшего использования химического оружия сирийским режимом для уничтожения собственного народа".

"Очень важно, чтобы все стороны в Сирии участвовали в политическом процессе под руководством ООН с целью положить конец этой трагедии. Прежде всего, Россия и Иран должны прекратить играть в свои игры и серьезно участвовать в поиске ответственного и мирного решения", - заявил председатель Европейского совета.