У берегов Японии рядом с Курилами бесследно исчез остров

Небольшой остров Эсанбэ Ханакита Кодзима, расположенный у берегов Японии, бесследно исчез, сообщает 2 ноября The Guardian.

По данным издания, незаселенный остров, вероятнее всего, ушел под воду.

Он располагался к западу от островов Курильской гряды.

Исчезновение острова заметили в сентябре 2018 года жители японского села Саруфуцу. На место были отправлены разведывательные суда, которые подтвердили пропажу Эсанбэ.

По словам одного из местных жителей, несколько десятилетий рыбаки избегали Эсанбэ, поскольку навигационные системы распознавали остров как подводную скалу.

До этого в последний раз береговая охрана Японии осматривала остров Эсанбэ в 1987 году. Тогда он поднимался над уровнем моря всего лишь на 1,4 метра.

Эсанбэ входит в 158 островов, которым японское правительство дало названия в 2014 году, чтобы подтвердить права страны на эти территории и расширить исключительную экономическую зону Японии. Все эти острова - необитаемые. По материалам Гордон.