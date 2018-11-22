У Росії помер скандальний очільник ГРУ генерал Ігор Коробов

В Росії несподівано помер начальник Головного управління Генерального штабу Збройних сил (ГРУ ГШ ЗС РФ) генерал-полковник Ігор Коробов, повідомляє "Медуза" з посиланням на офіційне повідомлення Міністерства оборони Росії.

Генералу Коробову було 62 роки. В офіційному повідомленні щодо причини смерті голови пов'язаного із безліччю скандалів відомства йдеться про тяжку хворобу Коробова.

Генерал-полковник Коробов починав службу ще у Збройних силах СРСР, де служив з 1973 року. Починаючи з 1985 року, він працює у військовій розвідці, через 31 рік, у 2016 році, його призначають головою ГРУ.

Коробов очолив відомство після загадкової смерті попереднього начальника Ігоря Сергуна, який, згідно офіційної версії, несподівано помер у себе вдома у Підмосков'ї від серцевого нападу 3 січня 2016 року. Однак, якщо вірити даним американської розвідувально-аналітичної компанії Stratfor, його смерть настала зовсім у інший день, з інших причин, і не у Підмосков'ї, а в Лівані.

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У 2018 році ГРУ виявилося в центрі ряду скандалів, найгучнішим з яких було отруєння у Великобританії Сергія і Юлії Скрипалів.

Нагадаємо, 5 березня в британському Солсбері з сильним отруєнням був госпіталізований російський шпигун-перебіжчик Сергій Скрипаль і його донька. Через деякий час були госпіталізовані кілька співробітників екстрених служб, які працювали на місці події.

За даними слідства, проти Скрипалів була використана нервовопаралітична речовина "Новачок" російського виробництва.

У вересні британські правоохоронці оприлюднили дані про двох підозрюваних в отруєнні Скрипалів - Руслана Боширова й Олексія Петрова. Незабаром група Bellingcat повідомила, що встановила реальну особу "Боширова". За даними розслідувачів, ним є полковник ГРУ Генштабу ЗС РФ Анатолій Чепіга.

8 жовтня Bellingcat опублікувала доповідь, присвячену "Петрову" - військовому медику ГРУ Олександрві Мишкіну.

Детальніше про ситуацію навколо отруєння Сергія Скрипаля та дипломатичний скандал з висилкою російських шпигунів під дипприкриттям читайте в матеріалах Олександра Хари "Токсична Росія" і "Дипломатичний екзорцизм" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".