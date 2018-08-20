У США готов пакет санкций против "Северного потока-2", - западные СМИ

Через нескольких недель США могут применить ограничительные меры в отношении компаний, участвующих в реализации проекта строительства трубопровода "Северный поток-2".

О готовности пакета санкций сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

Отмечается, что окончательно решение относительно указанных ограничений Вашингтон пока не принял. По словам американского чиновника, сейчас решается вопрос, применять ли санкции лишь в отношении компаний, которые будут участвовать в прокладке труб в Балтийском море, или расширить их таким образом, чтобы они затрагивали фирмы, связанные с финансированием проекта.

Собеседники издания сообщают, что американские власти предупредят Евросоюз перед тем, как ввести санкции.

19 июля сообщалось, что сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо внес на рассмотрение законопроект о введении санкций против проекта газопровода "Северный поток-2". По его словам, Германия и другие страны должны снижать количество природного газа, которое они покупают у России, а не повышать его.

Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался против "Северного потока-2". По мнению американского лидера, зависимость Европы от российского газа подрывает международную стабильность.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко заявлял, что российский газопровод "Северный поток-2" не будет построен.