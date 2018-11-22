У США помер найстаріший ветеран та очевидиць атаки на Перл-Харбор

У США на 107-му році життя помер Рей Чавес, який пережив атаку японської армії на військово-морську базу Сполучених Штатів Перл-Харбор

Про це повідомила дочка ветерана, передає телеканал Fox News.

Рей Чавес був найстарішим ветераном, який пережив атаку на Перл-Харбор. Він помер у штаті Каліфорнія.

"Рей був уособленням найбільш величного покоління", - сказав представник некомерційної організації Spirit of Liberty Foundation, яка займається збереженням пам'яті про героїв Сполучених Штатів.

Довідка: Японія атакувала Перл-Харбор 7 грудня 1941. Це стало приводом для вступу США у Другу світову війну.