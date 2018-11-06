У Японії збільшилися самогубства серед молоді

Згідно з новим звітом японського уряду, з 2016 по 2017 роки більше японських дітей та підлітків загинули, ніж в будь-якому з 1986 року.

Останнє дослідження показує, що 250 дітей молодшого та старшого шкільного віку в цьому році закінчували життя за різних причин, зокрема знущання, сімейні проблеми та стрес, повідомляє Міністерство освіти країни в понеділокІ.

Ці цифри на 5 випадків вище у порівнянні з попереднім роком, і найвищі з 1986 року, коли загинуло 268 учнів, повідомляє CNN.