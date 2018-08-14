В Беларуси официально запрещают кредитование физлиц в долларах

В Беларуси в новую редакцию Банковского кодекса вошло положение о возможности кредитования физлиц только в рублях. Об этом говорится в комментарии начальника управления законопроектных работ и экспертизынормативных правовых актов главного юридического управления Нацбанка Елены Орда в июльском номере "Банковского вестника", сообщает Телеграф.by.

В Беларуси кредиты физлицам в валюте не выдают с 2009 года согласно решению регулятора. Теперь это будет закреплено на законодательном уровне.

Также банки смогут в одностороннем порядке менять ставки по кредитам лишь при их привязке к базовому показателю. Кроме того, запрещается увеличение кредитодателем в одностороннем порядке размера процентов за пользование кредитом. Такое условие при включении в договор будет считаться ничтожным.

Помимо этого, будет регулироваться предоставление банками при заключении кредитных договоров дополнительных платных услуг. Так, если условием договора является предоставление дополнительных платных услуг, как то, страхование или оценка стоимости объектов гражданских прав, то физлицо нельзя будет ограничивать в выборе страховой организации или исполнителя оценки.

Также теперь с физлиц нельзя будет взимать плату за информацию об условиях кредитования и рассмотрение заявления о предоставлении кредита и иных документов для получения кредита, за открытие банковского счета и зачисление на него кредита, если кредитный договор предусматривает открытие такого счета. А минимум один из вариантов возврата физлицом кредита должен быть бесплатным.

Основные изменения и дополнения в Банковский кодекс вступают в силу 29 октября.