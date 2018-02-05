В Беларуси все-таки разрешили показ скандального фильма "Смерть Сталина"

Сатирическая комедия британского режиссера Армандо Яннуччи "Смерть Сталина" рассказывает о борьбе за власть в СССР после смерти Иосифа Сталина в 1953 году.

Министерство культуры Беларуси разрешило просмотр фильма "Смерть Сталина" на территории страны. В белорусском прокате картина выйдет 8 февраля.

Как передает Радио Свобода, лента должна демонстрироваться на экранах Беларуси с 25 января, но все показы фильма отменили. В министерстве тогда заявили, что решение о выдаче прокатного удостоверения будет принято после просмотра кино экспертной комиссией министерства.

В Украине эта лента демонстрируется в кинотеатрах с 25 января.

Сатирическая комедия британского режиссера Армандо Яннуччіи"Смерть Сталина рассказывает о борьбе за власть в СССР после смерти Иосифа Сталина в 1953 году. В России этот фильм сначала получил прокатное удостоверение, однако 23 января Министерство культуры страны отменило показ, объяснив это обращением "группы юристов", которые увидели в фильме признаки экстремизма и признали, что он оскорбляет память погибших.

В ведомстве заявили, что предлагали прокатчику перенести премьеру на полгода в связи с годовщиной Сталинградской битвы. Проверить фильм на экстремизм попросили Генпрокуратуру России.