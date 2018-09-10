В Британии хотят ввести четырехдневную рабочую неделю

Генеральный секретарь Федерации британских профсоюзов Фрэнсис О'Грейди призвала сократить рабочую неделю до четырех дней.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Independent.

Фрэнсис О'Грейди в понедельник выступит с речью на 150-м ежегодном конгрессе профсоюзов в Манчестере, где призовет "использовать силу технологий", чтобы дать работникам возможность работать четыре дня в неделю.

"В XIX веке профсоюзы боролись за восьмичасовой рабочий день. В XX веке мы получили право на два выходных и оплачиваемый отпуск. Я верю, что в XXI веке - мы сможем добиться четырехдневной рабочей недели с достойной оплатой", - будет говориться в речи О'Грейди.

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О'Грейди отметит, что сейчас компаниям пора использовать технологии "для более справедливого распределения материальных благ, а не позволять верхушке забирать все себе".

В качестве примера компании, доходы которой распределяются неравномерно, О'Грейди приводит Amazon.

Расследование газеты Sunday Mirror показали, что на складах компании в Великобритании рабочая неделя порой длится 55 часов, что приводит к значительному переутомлению работников.