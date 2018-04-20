В Британии избрали преемника Елизаветы II
В Британии Содружество наций поддержало кандидатуру принца Чарльза в качестве преемника королевы Елизаветы II.
Об этом сообщает ВВС со ссылкой на источники.
Отмечается, что лидеры стран Содружества обсуждали этот вопрос на встрече за закрытыми дверями в Виндзорском замке.
Вопрос главы Содружества наций является достаточно существенным, так как пост не передается по наследству принцу Уэльскому Чарльзу, который по правилам наследования, должен стать королем в будущем.
Формальной процедуры выбора нового главы Содружества нет, главный вопрос заключается в том, стоит ли единоразово назначить нового короля главой Содружества, или автоматически передавать пост монархам Великобритании после коронации.
Напомним, Содружество наций (или британское содружество) является добровольным объединением стран. Кроме Великобритании в него входит большинство бывших британских доминионов и колоний. Всего в Содружество входит 52 государства.
Формально объединение возглавляет монарх Великобритании, но пост не передается по наследству.