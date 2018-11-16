В Британии Мэй могут отстранить от власти - СМИ

Депутаты Консервативной партии Терезы Мэй собрали достаточное количество голосов для того, чтобы инициировать голосование за недоверие премьер- министру.

Об этом сообщает Reuters.

"48 писем от консервативных депутатов, необходимые для того, чтобы запустить голосование о вотуме недоверия премьер-министру Терезе Мэй, собраны, сообщил редактор BrexitCentral в пятницу, сославшись на единственный источник, который, по его словам, всегда было надежным" , - говорится в сообщении.

Информацию подтверждает и телеканал Sky News.

"Источники Sky: всем правительственным координаторам сказали отменить любые обязательства на сегодня и возвращаться в Лондон... голосование за вотум недоверия премьер-министру теперь "вероятно", - говорится в сообщении.

Устав Консервативной партии предусматривает, что при наличии 48 голосов партийцев запускается процедура инициирования голосования за вотум недоверия.

Часть консерваторов недовольны проектом соглашения по выходу Великобритании из ЕС, текст которого вчера утвердило британское правительство. По материалам: Европейская правда