В Британии парламентское голосование по сделке о Brexit состоится до 21 января

Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй сообщил во вторник, что Палата общин парламента проведет голосование по соглашению о Brexit до 21 января 2019 года. Об этом он сказал британским СМИ.

Накануне Мэй перенесла на неопределенный срок голосование в парламенте по сделке о Brexit. Такое решение глава правительства приняла после многочисленных предупреждений со стороны депутатов о том, что в случае неудачного голосования, это может привести к краху правительства.

В то же время она напомнила, что, согласно закону о выходе Великобритании из ЕС, голосование должно пройти до 21 января.

Ранее сообщалось, что Мэй хочет возобновить переговоры с Евросоюзом после отмены голосования в парламенте по Brexit. Во вторник британский премьер проведет встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Глава Еврокомиссии отрицает возможность повторных переговоров по Brexit. Юнкер убежден, что достигнутое соглашение по Brexit является лучшим.

25 ноября, во время внеочередного саммита ЕС по Brexit, страны Евросоюза приняли соглашение, а также декларацию об отношениях Британии и ЕС после выхода страны из организации. Отметим, на время переходного периода Соединенное Королевство не сможет принимать участие в принятии совместных решений членов ЕС, но будет продолжать вносить средства в бюджет организации и будет признавать решения Европейского суда. Кроме того, Лондон будет оставаться членом европейского рынка и Таможенного союза.

Подробнее о последствиях Brexit для правительства Терезы Мэй читайте в материале Алексея Коваля "Безвыходный выход" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина". По материалам: Интерфакс, Зеркало недели. Украина