В ЕС предложили продлить переходный период Brexit на два года

Главный переговорщик Европейского Союза по вопросам Brexit предложил продлить переходный период выхода Британии из ЕС до 2022 года, передает The Guardian.

Барнье пояснил озвученное предложение необходимостью дать сторонам два дополнительных года, чтобы продолжить обсуждение торговых отношений. Во время переходного периода, который продлится 6,5 лет с момента проведения в Британии референдума о выходе ЕС, Брюссель планирует обязать Лондон платить взносы бюджет Евросоюза и следовать всем правилам Содружества.

Свое заявление Барнье сделал в ходе специальной встречи с послами 27 государств Евросоюза 18 ноября.

Переговорщики по Brexit из Евросоюза и Британии 13 ноября согласовали текст соглашения о выходе Соединенного Королевства из ЕС. Основной документ составляет более 400 страниц юридического текста.

На следующий день британский премьер-министр Тереза Мэй сообщила, что правительство одобрило проект Соглашения. Однако 11 из 25 министров правительства Мэй выступили против ее плана Brexit, часть из них ушли в отставку.

Напомним, 12 июля правительство Мэй представило свой план по Brexit. Минфин Британии предусмотрел более трех миллиардов долларов, просчитывая разные сценарии Brexit. По материалам Зеркало недели. Украина