В Евросоюзе допускают провал переговоров по Brexit

Председатель Европейского совета Дональд Туск призвал руководство Европейского союза быть готовым к тому, что Великобритания выйдет из состава ЕС до согласования двухсторонней сделки. Об этом сообщает Reuters.

В частности, Туск призвал руководство ЕС приложить все усилия для достижения соглашения с Великобританией.

"Тот факт, что мы готовимся к сценарию без сделки, ни при каких обстоятельствах не должен уводить нас от того, чтобы мы прилагали все усилия, чтобы достичь согласия. Не будем сдаваться", - заявил Туск.

Ранее РБК-Украина писало, что Великобритания будет придерживаться экономических санкций ЕС после того, как покинет блок 29 марта 2019 года, даже если не договорится об условиях Brexit.

Накануне президент Европейского совета Дональд Туск повторно предложил Лондону заключить всеобъемлющие соглашения по безопасности и торговле для урегулирования этих сфер после Brexit.

Кроме того, премьер Британии Тереза Мэй заявила, что ее страна не боится выхода из ЕС без соглашения о сотрудничестве.