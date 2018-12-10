В Германии началась масштабная забастовка железнодорожников

В Германии начались забастовки железнодорожников, организованные Профсоюзом работников железной дороги и транспорта EVG. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как отмечается, утром 10 декабря компания Deutsche Bahn приостановила по всей стране движение поездов дальнего следования. Забастовка должна закончиться к 9 утра по местному времени.

Прогнозируют, что следствием забастовки станут сильные перебои в графике движения поездов. Компания Deutsche Bahn рекомендовала пассажирам, по возможности, перенести поездки на вторник. Билеты сохранят свою пригодность, пассажирам, которые направляются вместе с пересадками, в течение 10 и 11 декабря будет разрешено пересаживаться на любые удобные для них поезда без доплаты.

Во многих регионах ФРГ произошли масштабные перебои в работе регионального железнодорожного транспорта. Например, из Нюрнберга отменены все пригородные поезда в направлении Вюрцбурга, Мюнхена и Берлина. Наиболее сильно от забастовки страдает юго-западная часть ФРГ. Работа главного вокзала Карлсруэ полностью остановлена. В Берлине с раннего утра не ходят пригородные электрички. По всей Германии также отмечаются перебои в движении грузового железнодорожного транспорта.

Профсоюз EVG объявил предупредительную забастовку после провала тарифных переговоров с Deutsche Bahn. EVG недоволен тем, что не удалось добиться повышения зарплаты для 160 тысяч своих членов. Deutsche Bahn, со своей стороны, раскритиковала забастовку как абсолютно ненужную, поскольку, по мнению компании, тарифные переговоры шли успешно.

Напомним, ранее в аэропорту Брюсселя из-за забастовки грузчиков компании- оператора багажа Aviapartner отменили 150 рейсов.

РБК-Украина сообщало, что сотрудники метрополитена Лондона провели 24- часовую забастовку, которая зацепила две линии метро.