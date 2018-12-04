В Грузии нашли мертвым соратника Саакашвили - СМИ

В Тбилиси в собственном доме найдено тело члена политического совета партии "Единое национальное движение", которую возглавляет экс- президент Грузии Михаил Саакашвили, бывшего министра культуры Грузии Николоза Руруа.

Об этом сообщает "Грузия online".

Точная причина смерти пока не установлена. Руруа было 50 лет.

Телеканал "Рустави - 2" со ссылкой на данные полиции сообщает, что правоохранители не исключают версию с самоубийством. Также есть версия, что Руруа скончался от сердечного приступа.

Руруа в 2001 году сотрудничал с Саакашвили и Зурабом Жвания. После "Революции роз" 2003 года он стал депутатом парламента. В октябре 2009 года был назначен на должность министра культуры, охраны памятников и спорта Грузии. На этой должности он проработал три года. По материалам ГолосUA