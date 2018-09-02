В Италии неадекватная женщина с ножом напала на людей: есть жертвы

Неадекватная женщина, вооруженная ножом, совершила нападение на людей сначала в музее, потом на улице.

В итальянском городе Каннето-суль-Ольо женщина набросилась с ножом на посетительницу музея исторических игрушек. От ранений пострадавшая скончалась. Об этом в субботу, 1 сентября, сообщает ANSA.

После этого 58-летняя женщина, предположительно польского происхождения, выбежала на улицу и ранила еще нескольких прохожих. Они не получили серьезных травм, но были госпитализированы.

Полиция арестовала нападавшую. Отмечается, что она находилась в состоянии аффекта.

Напомним, ранее на центральном вокзале Амстердама мужчина с ножом напал на людей, трое человек получили ранения. До этого в пригороде Парижа неизвестный с ножом набросился на прохожих, погибли два человека.