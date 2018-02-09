В итальянской Пиза мотоциклист устроил стрельбу по прохожим

В итальянском городе Пиза мотоциклист устроил стрельбу по прохожим. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на La Nazione.

Инцидент произошел на окраине города утром 9 февраля.

Стрельбе предшествовала ссора между прохожим и молодым мотоциклистом, который совершал опасные маневры на дороге.

Раздраженный молодой человек выхватил пистолет и начал стрелять в людей.

В результате пять человек получили ранения. Их уже доставили в больницу, их жизни ничто не угрожает.

Полиция оцепила район и пытается поймать мотоциклиста, что скрылся с места происшествия.

Напомним, 3 февраля в центре итальянского города Мачерата мужчина открыл огонь по мигрантам.

Во время нападения были ранены пятеро мужчин и одна женщина из Нигерии, Ганы, Гамбии и Мали. Нападавшим оказался 28-летний местный житель Лука Траини.