В Казахстане сгорел автобус с пассажирами, 52 погибших

В Актюбинской области Казахстана (на западе страны) в результате возгорания автобуса погибли 52 человека, подтвердил агентству "Интерфакс" официальный представитель Комитета по ЧС Казахстана.

"18 января 2018 года в 10:30 (по времени Астаны, 6:30 по кв) в Иргизском районе Актюбинской области, на 1068 км а/д "Самара-Шымкент", в 10 км от поселка Калыбай, во время движения произошло загорание пассажирского автобуса марки "Икарус". В салоне находились 55 пассажиров и 2 водителя. Гражданство устанавливается", - сообщили в ЧС.

Пятерым пассажирам удалось выбраться. "Остальные 52 человека погибли на месте", - уточняется в сообщении.