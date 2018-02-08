В Кнессет Израиля внесен законопроект о признании Голодомора в Украине геноцидом

Член Кнессета Израиля Акрам Хасон предлагает депутатам признать Голодомор 1932-1933 годов в Украине актом геноцида. Соответствующий законопроект он внес на рассмотрение парламента страны 6 февраля, передает Deutsche Welle. В частности, законопроектом предлагается объявить 6 декабря официальным днем памяти жертв Голодомора. В пояснениях к документу подчеркивается, что Голодомор был спланирован "советской властью, чтобы нанести удар по украинской нации и украинской национальной идентичности". Израильский политик пояснил, что инициировать такой закон его побудил визит в музей Голодомора, во время которого Хасон "был глубоко поражен увиденным". Как и следовало ожидать, реакция России на инициативу депутата была крайне негативной. На запрос израильских журналистов в посольстве РФ в Израиле ответили, что "утверждение, что эти печальные события стали результатом преднамеренной политики уничтожения украинской нации, противоречат историческим фактам". Кроме того, такие попытки, по мнению дипломатических представителей РФ, "является циничным использованием памяти миллионов жертв в политических целях". Напомним, президент Украины Петр Порошенко во время выступлении на Генассамблее ООН призвал государства-члены ООН принять собственное решение о признании Голодомора актом геноцида.

