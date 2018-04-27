В Конгрессе США обвиняют Россию во вмешательстве в политическую повестку многих стран

Вмешательство России в президентские выборы в США не было новой практикой для Кремля, который ведет информационные атаки в отношении многих стран, говорится в рассекреченном докладе комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США.

"Вмешательство России в 2016 году в президентские выборы в США не были чем-то новым для Кремля. Кремль стремится посеять хаос и раздор и продвигать свою повестку в определенных странах, особенно в Европе и бывших советских республиках, таких как страны Балтии и Украина", - говорится в документе.

Для этого Россия, отмечается в докладе, "эффективно сочетает многолетний опыт в пропаганде с обширными медиаресурсами, и корпусом хорошо образованных и опытных техников, разведчиков и сил спецслужб".

За время расследования "комитет опросил 73 свидетелей, провел девять слушаний и брифингов, рассмотрел примерно 307900 документов и вызвал в суд 20 человек для дачи показаний".

"Это позволило комитету найти ответы, важные для определения и устранения институциональных недостатков, чтобы помочь Соединенным Штатам в упреждении неизбежных враждебных действий в будущем", - отмечается в документе.