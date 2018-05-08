В конгрессе США предлагают вводить санкции против поставщиков оборонно-промышленного комплекса РФ

Комитет палаты представителей по делам вооруженных сил конгресса США предлагает наделить американского президента полномочиями вводить санкции в отношении поставщиков российского оборонно-промышленного комплекса.

Соответствующее предложение представлено в законопроекте о финансировании минобороны США и его политике на 2019 год, который размещен на сайте комитета.

"Данный раздел потребует введения санкций в отношении лиц, оказывающих определенную поддержку российской промышленности, с акцентом на цепочку снабжения российской оборонной промышленности, связанной с разработкой или производством ключевого военного оборудования и продвинутых образцов конвенциональных вооружений", - говорится в тексте проекта закона.

Согласно документу, раздел "также будет содержать расширенные санкции для правительств государств-спонсоров терроризма, которые получают такое оборудование из России".

Президент уполномочен не включать в список тех лиц, чья деятельность имеет значение для нацбезопасности США.

Кроме того, данный раздел законопроекта "внес бы поправки в раздел 231 закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), и, таким образом, предоставил бы полномочия "приостанавливать введение санкций в соответствии с этим законом на 180-дневные периоды", если лица, закупающие оружие в РФ, продемонстрируют, что они "непосредственно поддерживает цели национальной безопасности США" и предпримут определенные шаги, включая "прекращение отношений в военной сфере или снижение зависимости от российского оборонного сектора".

Отмечается, что в течение 120 дней после даты вступления закона в силу президенту необходимо предоставить доклад конгрессу США с информацией о каналах поставок, используемых в рамках российских программ торговли оружием.