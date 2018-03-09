В Манафорта бросили российский флаг перед зданием суда в США

Протестующий бросил российский флаг в бывшего главу избирательной кампании Дональда Трампа, многолетнего советника "Партии Регионов" и экс-президента Украины Виктора Януковича, Пола Манафорта.

Событие произошло, когда Манафорт и его юристы покидали здание суда в пригороде Вашингтона Арлингтоне. Протестующий, который швырнул в Манафорта российский флаг, также имел плакат со словами "предатель" и "кровавые деньги", передает Голос Америки.

Манафорт назвал себя невиновным по обвинению в банковских махинациях, которые против него выдвинуты специальным прокурором Мюллером, который возглавляет расследование обстоятельств вмешательства России в предвыборную кампанию в США в 2016 году. Судья принял решение держать Манафорта под домашним арестом. Судебный процесс назначен на 10 июля.

Сообщается, что Манафорт по решению суда должен носить приборы слежения. Это обусловлено тем, что дела против него рассматриваются в двух судах.

Манафорт также является обвиняемым по другому делу, которое рассматривается судом в столице США, Вашингтоне. Судебное заседание по этому делу назначено на сентябрь. Манафорт отвергает свою вину по обвинениям.

В штабе президента США Дональда Трампа неоднократно обращали внимание, что выдвинутые против Манафорта обвинения касаются периода его работы в Украине и никоим образом не связаны с его работой в избирательном штабе Трампа.