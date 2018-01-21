В Нью-Йорке Статуя Свободы закрылась для посетителей "из-за недостатка ассигнований". Об этом музейный комплекс сообщил 20 января.

Статуя Свободы и остров Эллис входят в Службу национальных парков. Кроме музея приостановка работы коснется примерно половины из двух миллионов федеральных служащих США.

Как известно, в США с 20 января было частично приостановлена работа госучреждений, поскольку Сенат не принял резолюцию о финансировании правительства на ближайшие четыре недели. Сенаторы-демократы отказались поддержать резолюцию из-за отмены Дональдом Трампом программы DACA, которая позволяет детям нелегальных мигрантов получить легальный статус в США.

Статуя Свободы в Нью-Йорке стоит на острове Свобод из 1886. Является символом свободы, демократии и справедливости.